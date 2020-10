iPhone 12-Bilder der verschiedenen Farben, welche ist euer Favorit?

Das neue iPhone 12 und das iPhone 12 Pro kommt bald bei den Käufern der ersten Stunde an. Unterdessen posten verschiedene Leaker noch einmal Bilder der verschiedenen Farben. Welche Version ist euer Favorit?

Apples iPhone 12 kommt in neuen Farben, Kunden können bekanntlich zwischen dem neuen Modell in Schwarz, Weiß, Blau, Grün und (PRODUCT)RED wählen.

Auch das iPhone 12 Pro setzt bei den verfügbaren Farbtönen neue Akzente. Nun hat ein Leaker verschiedene Bilder der diversen Farben gepostet.

Do you like it? pic.twitter.com/VGO457U5IW

— DuanRui (@duanrui1205) October 20, 2020