iPhone 12, Apple Watch, AirPower, iPad Pro und Silicon-Macs: Leaker erwartet zwei Keynotes

Im Herbst gibt es womöglich sogar zwei Apple-Events. Auf der ersten Veranstaltung könnten die neuen iPhones und die Apple Watch vorstellen, auf einer weiteren Keynote im Oktober sehen wir dann neue Macs, das behauptet zumindest ein Leaker im Netz. Völlig abwegig wäre diese Möglichkeit nicht.

Im Herbst sehen wir einige neue Produkte, darunter wohl das iPhone 12 von Apple. Nicht klar ist bis jetzt noch der Rahmen, in dem die Präsentation der neuen ‚Geräte erfolgen wird und auch nicht, was wir alles gezeigt bekommen. Ein Leaker hat sich nun an einer ersten Aufstellung versucht. Er hat bis jetzt keine größeren Kreise in der Leaker-Szene gezogen und seine Prognosen sind daher eher mit Vorsicht zu betrachten.

Dieser Vorhersage nach wird Apple am 08. September eine erste Keynote abhalten, auf dieser Veranstaltung soll das iPhone 12 vorgestellt werden, ebenso die Apple Watch.

Besonders interessant: Auch AirPower wird hier erwähnt. Wir erinnern uns: Von einem Start der Drahtlos-Ladematte war in den letzten Wochen tatsächlich immer wieder mal gesprochen worden, Apfelpage.de berichtete. Auch ein iPad wird für diese Keynote erwähnt, dabei könnte es sich um ein iPad Air oder ein neues Einsteiger-iPad handeln. Die Veranstaltung soll wie die WWDC 2020 auch nur online stattfinden, Corona-bedingt und nicht unbedingt unwahrscheinlich.

Neue Macs und iPad Pro im Oktober?

Weiterhin werde Apple noch eine Keynote abhalten, diese solle später steigen und zwar am 27. Oktober. Auf diesem Event werde Apple neue MacBooks vorstellen und zwar mit Apple Silicon. Von einem MacBook und MacBook Pro wird gesprochen, was hierunter zu verstehen ist, fragt man sich. Spekulationen nach werde Apple noch in diesem Jahr ein neues MacBook Air mit Apple Silicon bringen, um dieses Modell könnte es sich handeln. Ein iPad Pro wird ebenfalls für Oktober erwähnt.

Die Apple-Brille wird auch noch erwähnt, hier traut sich aktuell wohl niemand einen sicheren Tippp, auch hierzu gab es zuletzt einige Spekulationen, hier nachzulesen. Es ist der erste Termintipp für die Herbst-Keynote, weitere dürften folgen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!