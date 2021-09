Home Daybreak Apple iPad Pro bald etwas verquer? | ist der iPhone-Hype vorbei? | Instagram am iPhone 13 repariert – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat am vergangenen Freitag das iPhone 13 in seine Stores gebracht. Anlässlich dieses Launchs haben wir am Wochenende zurückgeblickt auf jene Jahre, in denen Jahr für Jahr unzählige Jünger bei Wind und Wetter ihrem apfelförmigen Götzen huldigten. Außerdem versorgen wir euch mit neuen, flotten Details für Nachwuchsluftfahrer. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Inzwischen geht der iPhone-Launch zumeist recht unscheinbar über die Bühne. Sollte Apple dereinst tatsächlich einmal ein eigenes Auto vorstellen, gibt es vielleicht wieder Zeltlager vorm Autohaus, doch bis auf weiteres sind die Bilder langer Schlangen vor den Verkaufsstellen des Unternehmens eine Erinnerung an einen Hype, der nicht wenige Zeitgenossen damals reichlich verstört hat. Am Wochenende konntet ihr auf Apfelpage.de ein Interview mit jemandem lesen, der selbst sein Feldbett vor dem Apple Store aufgestellt hat. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie es damals war, wenn das neue iPhone kam und welche Zukunft Apple aus seiner Sicht heute zu erwarten hat, hier geht’s zum Interview.

Wird das iPad Pro ein wenig überarbeitet?

Eine interessante Prognose stellt ein Leaker zuletzt in den Raum. Sie betrifft die künftigen Modelle des iPad Pro. Apple könnte sich hier buchstäblich eine Neuausrichtung bei der Nutzung im Quer- und Hochformat einfallen lassen, hier lest ihr weitere Details.

Mehr und mehr Apps nutzen iOS 15 voll aus

In der Wochenendausgabe des AppSalat haben wir ausgeführt, wie die Apps Things 3, PCalc und Yoink von ihren Entwicklern zuletzt aktualisiert wurden, um die neuen Funktionen von iOS 15 optimal zu nutzen, hier lest ihr die Details.

Instagram hat das Audioprobleme am iPhone 13 repariert

Instagram hat sich mit dem letzten Update seiner App für iOS um einen Bug gekümmert, der dazu geführt hat, dass Stories in dem Netzwerk ohne Ton blieben, hier dazu mehr.

Fliegt länger: Die neue DJI Mavic 3 Pro

Eine neue Generation der Drohnen von DJI soll noch schärfere Bilder machen, während sie zugleich auch noch ein wenig länger in der Luft bleiben kann, hier haben wir die Details für euch.

Microsoft stellt neue Surface-Geräte vor

Und zuletzt wollen wir – zwar nicht ganz Apple-konform, dennoch interessant – auf gleich eine ganze Reihe neuer Geräte hinweisen, Tablets, Notebooks und sogar ein Smartphone – oder sowas ähnliches – die von Microsoft vorgestellt wurden. Hier lest ihr eine Zusammenfassung des Surface-Events des Windowskonzern.

Damit darf ich euch nun einen entspannten Start in den Montag wünschen und ihr wisst ja: Montage sind immer wie Montage.

