iPad Pro: Ab 2022 beide Größen mit Mini-LED-Display?

Das iPad Pro wird in seiner kommenden Generation wohl in beiden Größen mit einem Mini-LED-Display ausgestattet sein. Aktuell verfügt nur das große Modell mit 12,9 Zoll-Display über die neue Technologie. Ein Grund für diese Einschränkung liegt auch in der begrenzten Verfügbarkeit von Mini-LED-Panels.

Apple möchte ab dem kommenden Jahr offenbar beide Varianten des iPad Pro (Affiliate-Link) mit dem neuen Mini-LED-Display ausstatten. Aktuell ist lediglich das neue iPad Pro 2021 mit 12,9 Zoll mit einem Mini-LED-Panel versehen. Dieser Displaytyp erlaubt eine höhere Leuchtkraft und liefert bessere Kontraste. Das Problem: Die Fertigung von Mini-LEDs ist aufwendiger und zumindest für den Moment auch noch kostspieliger als die Produktion von LCDs oder auch OLEDs.

Zumindest dieses Problem möchte Apple allerdings mittelfristig entschärfen.

Mehr Fertiger sollen helfen, die Kosten zu drücken

Wie der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo nun in einer aktuellen Notiz ausführt, plane Apple, die Kosten für die Beschaffung von Mini-LEDs zu drücken. Dies werde erreicht, indem man sich um mehr Fertiger der Panels in der Lieferkette bemühe, wodurch dann auf jeden einzelnen Zulieferer ein höherer Preisdruck ausgeübt werden kann. Ähnlich verfährt Apple bereits mehr oder weniger erfolgreich bei der Beschaffung von OLEDs für das iPhone.#

Im iPad Air könnten unterdessen in Zukunft OLED-Panels zum Einsatz kommen, allerdings herrscht hier noch Unklarheit über den Start der Umstellung. Während Ming-Chi Kuo und andere Beobachter von einem Wechsel bereits im kommenden Jahr ausgehen, sehen Displayanalysten das erste iPad mit OLED-Panel erst im Jahr 2023 erscheinen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

