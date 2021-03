Home Gerüchte iPad Pro 2021 mit A14X auf M1-Basis: Hinweise in neuester Beta

In den jüngsten Betas zeigen sich nicht nur neue iMacs, auch das neue iPad Pro 2021 deutet sich bereits in der jüngsten Beta von iOS 14.5 an. Sein Prozessor basiert offenbar auf dem M1.

Apple hat gestern Abend in einem Schwung die fünfte Welle an Betas für die Entwickler und zum Teil auch freiwillige Tester veröffentlicht. In einer Meldung heute früh hatten wir bereits berichtet, dass macOS Big Sur 11.3 auf zwei neue und vermutlich mit Apple Silicon ausgestattete iMacs hindeutet. Auch in iOS 14.5 Beta 5 finden sich indes Hinweise auf neue Geräte, ebenfalls von 9to5Mac entdeckt.

Die jüngste Beta referenziert eine GPU eines Prozessors mit dem Codenamen 13G. Diese Bezeichnung passt zu keinem bisher veröffentlichten A-Series-Chip, deutet aber auf einen neuen Prozessor hin, der als A14X kommen dürfte.

Das iPad Pro wird in nächster Zeit erwartet

Wiederum gibt es kein Gerät, außer ein iPad Pro 2021, das einen A14X-Prozessor erhalten dürfte. Dass der Prozessor nun in iOS 14.5 referenziert wird, deutet auch darauf hin, dass der Marktstart des iPad Pro nicht mehr allzu fern sein kann. Zuvor war von verschiedener Seite vermutet worden, Apple habe den Marktstart des neuen Tabletmodells für Mitte, Ende April geplant, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Weiter deutet iOS 14.5 an, dass der A14X im iPad Pro auf der Grundlage des M1 basiert, der in den aktuellen Mac-Modellen zum Einsatz kommt, dies war aber ohnehin ebenfalls bereits vermutet worden.

