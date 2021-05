Home iPad iPad Pro 12,9 Zoll: Mini-LED-Displayfertigung macht Probleme und führt zu langen Lieferzeiten

iPad Pro 12,9 Zoll: Mini-LED-Displayfertigung macht Probleme und führt zu langen Lieferzeiten

Das große iPad Pro mit 12,9 Zoll-Display ist für Apple in der Fertigung nach wie vor ein Problem: Dabei ist das Mini-LED-Display der Knackpunkt, der die Produktion noch immer bremst. Die Folge sind deutlich längere Lieferzeiten für das große Modell.

Apple hat nach wie vor einige Probleme mit der Produktion des neuen großen iPad Pro (Affiliate-Link). Das Modell mit 12,9 Zoll großem Bildschirm kommt erstmals mit einem Mini-LED-Display. Apple nennt dieses Panel Liquid Retina XDR, aber wie auch immer man den Bildschirm auch nennt, er stellt die Fertiger in Apples Lieferkette vor fortgesetzt große Probleme.

Wie aus einer Schilderung der Agentur Bloomberg hervorgeht, liegt der Ausstoß der Fertiger des Mini-LED-Panels des iPad Pro 12,9 Zoll noch immer deutlich hinter den Planvorgaben. Dieser Flaschenhals begann sich bereits im April abzuzeichnen und wurde bis jetzt noch nicht beseitigt.

Das kleine iPad Pro ist recht problemlos erhältlich

In der Folge bleiben die Lieferzeiten für das iPad Pro 12,9 Zoll nach wie vor lang. Ende Juni oder Anfang Juli steht aktuell häufig in der Bestellbestätigung. In einer früheren Meldung hatten wir bereits über einen glücklichen Kunden berichtet, dessen Bestellung deutlich früher ausgeliefert worden war. Er zeigte sich in einem kurzen Videoeindruck vom neuen Panel begeistert.

Dagegen ist das kleine neue iPad Pro mit M1-Chip und Thunderbolt relativ problemlos erhältlich. Es kann innerhalb weniger Wochen beim Kunden sein. Allerdings kommt hier auch ein konventionelles LCD-Display zum Einsatz.

Das iPad Pro kommt ab Freitag in die Apple Retail Stores.

