iPad Mini und Apple Watch vor großem Redesign – JETZT im Apfelplausch 202!

Sponsor: ProCamera. Schickt euer Lieblings-Smartphonefoto an apfelplauschgewinnspiel@gmail.com + gewinnt App-Lizenzen & Picmentum-Gutscheine.

Die Adressleiste in Safari in iOS 15 B6 wandert auf Wunsch wieder nach oben. Darüber sprechen wir unter anderem in der heutigen Sendung und auch über einen echten Fail in der iOS-Entwicklung. Gerüchte und Spekulationen haben wir natürlich aber auch wieder mit dabei und wir präsentieren euch ein Gewinnspiel in Kombination mit einem kleinen Foto-Wettbewerb.

Apfelplausch hören

SPONSOR: Procamera Gewinnspiel

Wir verlosen zusammen mit ProCamera 1x 250 € Picmentum Gutschein, 5x 50 € Picmentum Gutschein, 5x 2 Quixit Miniprints und 20x ProCamera iOS-App-Lizenzen! Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr schickt uns euer beeindruckendstes Smartphonefoto (iPhone oder ProCamera als App sind kein Muss). Das können ältere Fotos vom iPhone 4s genauso wie eine neue Aufnahme von heute mit dem 12 Pro Max sein. Unser Motto: Kreativität und Motiv schlägt Auflösung! Teilnehmen könnt ihr unter:

Mail mit Foto : apfelplauschgewinnspiel@gmail.com

: apfelplauschgewinnspiel@gmail.com Foto auf Twitter, Facebook, Instagram mit #apfelplausch

Themen heute

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:04:00: Hörerpost: Face ID auf Macs | Shownotes

Hörerpost: Face ID auf Macs | Shownotes 00:12:00: iOS 15 Beta 6 Neuerungen und SharePlay-Verzögerung

iOS 15 Beta 6 Neuerungen und SharePlay-Verzögerung 00:27:00: Keynote-Gerüchte: Wann, wie viele und welche Produkte?

Keynote-Gerüchte: Wann, wie viele und welche Produkte? 00:40:30: Sponsor: ProCamera – Gewinnspieldetails unten

00:44:00: Kinderschutz-Updates: Offener Brief mit EFF, Bundestagsproteste (FDP), DJV etc.

Kinderschutz-Updates: Offener Brief mit EFF, Bundestagsproteste (FDP), DJV etc. 00:53:00: Leaks zeigen Apple Watch Series 7

Leaks zeigen Apple Watch Series 7 01:07:10: Unser Konzept zum HomePod Show und HomePod TV

→ Link zum Konzept

Die Themen der Sendung

Apple kann es einfach nicht – so möchte es einem schon manchmal erscheinen: Mit der jüngsten Beta von iOS 15 und iPadOS 15 wurde klar, dass abermals ein Feature nicht pünktlich zum Start verfügbar sein wird. Es geht um SharePlay, wir sprechen darüber in der Sendung. Außerdem hat Apple auf den massiven Sturm der Entrüstung gehört und erlaubt es Nutzern vielleicht doch, die Adressleiste in Safari weiterhin oben anzuzeigen.

Im Herbst, schon klar, aber wann? Hierzu gab es in den letzten Tagen verschiedentlich Spekulationen, zuletzt erst heute, wir versuchen, ein bisschen Ordnung hier hereinzubringen.

iPhone- und iPad-Gerüchte

Das iPhone 13 könnte endlich mit mehr Speicher kommen, das iPad Mini 6 erhält wohl ein neues Design und das Einsteiger-iPad erhält auch etwas Neues – einen schnelleren Prozessor.

Apple bei Kinderpornoscanner weiter unter Druck

Die neuen Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung sorgen weiter für Unmut: Zuletzt hatten 90 Organisationen Apple in einem Schreiben aufgefordert, von seinem Vorhabe Abstand zu nehmen, wir bringen euch auf den neuesten Stand.

Die neue Apple Watch ist eckig

Und nach meiner Meinung ein S-Update, das so aussehen könnte – eine Enttäuschung – Lukas sieht das indes ganz anders, mehr dazu gegen Ende der Sendung.

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

