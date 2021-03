Home Gerüchte iPad Mini Pro: Angeblich neues Modell für zweite Jahreshälfte geplant

iPad Mini Pro: Angeblich neues Modell für zweite Jahreshälfte geplant

Apple arbeitet angeblich an einem völlig neuen iPad, das zwischen dem iPad Mini und dem iPad Pro angesiedelt sein könnte. Dieses sogenannte iPad Mini Pro könnte in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen, allerdings ist diese Prognose mit Vorsicht zu genießen.

Apple soll sich mit der Markteinführung eines neuen iPad-Modells befassen, das es in dieser Form bisher noch nicht gibt. Angeblich ist ein kleines iPad Pro geplant, das ein 8,7 Zoll messendes Display besitzen soll. Dieses stecke in einem Gehäuse, das breiter, aber dafür weniger hoch ausfällt, als das aktuelle iPad Mini 5, das behauptet ein südkoreanisches Blog, dessen Quellenlage allerdings unklar ist und das keine Historie bei Leaks zu kommenden Apple-Produkten besitzt. Dieses iPad Mini Pro, wie es in dieser Einschätzung genannt wird, habe bereits Apples Entwicklungsprozess abgeschlossen. Nun folgten noch abschließende Designabstimmungen, bevor ein grünes Licht für die Massenfertigung gegeben wird. Ein Marktstart erfolge dann angeblich im zweiten Halbjahr 2021.

Apple soll auch ein iPad Mini 6 planen

Was von diesem Gerücht um ein iPad Mini Pro zu halten ist, ist schwer abzuschätzen. Zuvor wurde indes bereits über ein neues iPad Mini (Affiliate-Link) spekuliert, Apfelpage.de berichtete. Es soll bereits im März auf den Markt kommen und angeblich ein minimal größeres Display besitzen. Realisiert werden könnte dies durch ein Design, das an das des iPad Air 3 erinnert. Weiterhin soll hier ein Home-Button mit Touch ID zum Einsatz kommen.

Was würdet ihr von einem iPad Mini Pro halten: Gute Idee oder völlig am Markt vorbei?

