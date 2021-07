Home Daybreak Apple iPad Mini im iPad Air-Design | neuer iMac im Anflug | WhatsApp bringt neue Foto-Features – Daybreak Apple

iPad Mini im iPad Air-Design | neuer iMac im Anflug | WhatsApp bringt neue Foto-Features – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iPad Mini soll doch noch in diesem Jahr seine Neuauflage erhalten. Es wird dann möglicherweise ein wenig so wie das iPad Air aussehen. Auch ein neuer und größerer iMac steht wohl noch für 2021 in den Startlöchern. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Bringt Apple noch in diesem Jahr sein neues iPad Mini? Der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg vermutet es. Er geht auch weiter davon aus, dass Apple sich hier am Design des iPad Air orientieren wird. Ein neuer großer iMac mit Apple Silicon-Chip sei auch aktuell bereits in der Entwicklung, hier dazu mehr.

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion nach Vorbild von Snapchat

Nutzer des Messengers, der zu Facebook gehört, sollen in Zukunft in der Lage sein, Medien wie Fotos und Videos zu verschicken, die sich nach einmaligem Öffnen selbst zerstören. Einen e´100%-Schutz gegen unerlaubte Vervielfältigung bildet so ein Feature allerdings nicht, hier dazu mehr.

Apple löst offenbar das Problem mit dem tückischen WLAN

Einmal auf das falsche Netzwerk geklickt und schon hatte man sich die WLAN-Funktion am iPhone teils dauerhaft ruiniert. So etwas ist ärgerlich und daher hat Apple nun offenbar dieses Problem endlich angepackt – in iOS 14.7 wird man den Fehler wohl behoben haben, hier dazu mehr.

Die Apple-Aktie setzte zu neuen Höhenflügen an

Auf ein neues Allzeithoch war das Papier in der letzten Woche gestiegen. Getrieben von positiven Analysteneinschätzungen und einer wiedererwachenden Nachfrage nach Tech-Titeln, kletterte die Aktie zeitweise auf einen Stand von 145 Dollar, Ende des Monats liefert Apple Quartalszahlen, dann wird sich zeigen, ob der Höhenflug weitergeht.

Damit darf ich euch einen entspannten Montag wünschen und verabschiede mich für den Moment.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!