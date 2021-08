iPad Mini 6: Touch ID seitlich und größeres Display?

Apples neues iPad Mini 6 wird wohl mit einem überarbeiteten Design erscheinen. Dieses soll sich dem Vernehmen nach am aktuellen iPad Air orientieren, das könnte auch eine Änderung bei der Implementierung von Touch ID mit sich bringen.

Noch in diesem Jahr soll vielen aktuellen Prognosen nach ein neues iPad Mini auf den Markt kommen. Über die Ausstattung und Spezifikationen dieses iPad Mini 6 war in den vergangenen Wochen schon zu verschiedenen Gelegenheiten spekuliert worden. Nun wurden abermals neue Leaks veröffentlicht, die zeigen sollen, wie das iPad Mini 6 aussehen wird.

#Apple decided to update the design of #iPadMini6, here's how it will look (more photos and video) – https://t.co/0G4qfh0d5l

— xleaks7 (David Kowalski) (@xleaks7) August 18, 2021