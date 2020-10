iPad Air 4-Start: Erste Apple Stores erhalten Lieferungen

Das neue iPad Air erreichte heute erste Apple Stores. Damit ist der Zeitpunkt der Auslieferung fast erreicht. Kommende Woche dürften die schnellsten Kunden ihr bestelltes Gerät erhalten. Was der verbaute A14-Prozessor kann, haben wir bereits erfahren.

Apples neues iPad Air wurde zwar bereits im September vorgestellt, anders als das aktualisierte Einsteiger-iPad ist es allerdings noch nicht erhältlich. Apple hatte es für Oktober angekündigt. Vor kurzem dann war bekannt geworden, dass die Apple Retail Stores rund um die Welt das Marketing-Material für die neuen Geräte erhalten hatten, Apfelpage.de berichtete.

Ab jetzt ist in den Läden auch mehr als die Werbung vorrätig.

Erste Apple Retail Stores haben Lieferungen des neuen iPad Air 4 erhalten, twitterte der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg.

Shipments of new devices have started landing at Apple stores for opening at a later date — likely the iPad Airs going on sale this month. Too early for the iPhones.

— Mark Gurman (@markgurman) October 9, 2020