iPad Air 4: Leak spricht von Touch ID und USB-C

Das iPad Air 4 könnte mehr Ähnlichkeit mit dem iPad Pro haben, als mit den bisherigen Air-Modellen. Neue Leaks sollen nun die mögliche nächste Auflage des Mittelklasse-iPad andeuten. Sie sind allerdings, wie bei Leaks dieser Art, mit Vorsicht zu genießen.

Das iPad Air soll in nächster Zeit eine weitere Neuauflage erhalten. Das iPad Air 4 könnte sich ein wenig mehr in Richtung des iPad Pro orientieren.

Nun sind im Netz Leaks aufgetaucht, die sich auf diese nächste Version des iPad Air beziehen sollen.

Danach könnte das iPad Air ein aufgefrischtes Design erhalten, das einen Kompromiss zwischen dem aktuellen Modell und dem iPad Pro bedeuten würde. Statt Face ID und eine hierfür nötige TrueDepth-Kamera zu nutzen, könnte Apple an Touch ID festhalten und den Sensor hierfür im Power-Button unterbringen. Eine solche Umsetzung war auch immer wieder für das iPhone ins Gespräch gebracht worden. Abermals wird in den Auszügen des angeblichen Handbuchs über USB-C im neuen iPad Air gesprochen.

Wird das iPad Air dem iPad Pro ähnlicher?

Was an solchen Leaks dran ist, ist immer schwer zu sagen. Es kann sich dabei auch um mehr oder weniger gut gemachte Montagen handeln. Die Gerüchte um ein iPad Air, das sich dem iPad Pro annähert, sind allerdings nicht neu. Erst kürzlich wurde über ein iPad Air 4 spekuliert, das mit USB-C und Smart Connector kommt. Ein Start soll dem Vernehmen nach für Anfang kommenden Jahres vorbereitet werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Würde Apple am iPad Air tatsächlich auf USB-C setzen, entstünde hieraus eine deutliche Fragmentierend im iPad-Portfolio.

