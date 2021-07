Home Betriebssystem iOS 15: Weitere Neuerungen in Beta 3

Apple hat mit iOS 15 und iPadOS 15 Beta 3 die Vervollkommnung der kommenden Aktualisierung von iOS weiter vorangetrieben. Eine Änderung in der jüngsten Beta betrifft die Adressleiste in Safari, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Doch auch an anderer Stelle gibt es einige kleinere Überarbeitung.

Der ‚App Store hat einen neuen Begrüßungsbildschirm erhalten. Darin weist Apple auf die neuen Erweiterungen für Safari hin und informiert über In-App-Ereignisse. Zudem wird das neue App Store-Widget für den Homescreen vorgestellt.

Auch die Einstellungen der neuen Funktion Focus wurde überarbeitet. Hier hat Apple in der jüngsten Beta einige Elemente etwas größer gemacht und die Anordnung der verschiedenen Einstellungen, etwa für die Behandlung von Anrufen, geändert.

Weitere Änderungen unter anderem bei Apple Music

Weiterhin hat Apple das Widget für Apple Music so geändert, dass nun die Farbe und Grafik basierend auf dem gerade abgespielten Song geändert wird, anstatt sich nur auf die Album-Covers zu stützen. Auch wird der Wiedergabestatus nun deutlicher hervorgehoben.

Neu ist auch, dass Nutzer nun die Übertragung ihrer Daten auf ein neues iPhone im Bereich Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen vorbereiten können. Diese Option hatte Apple mit iOS 15 eingeführt, nun wird der Einstellungsaufbau dahingehend geändert, dass dem Nutzer diese Option prominenter angeboten wird.

iOS 15 und iPadOS 15 wird im Herbst für alle Nutzer als kostenloser Download in seiner finalen Version zur Verfügung gestellt werden.

