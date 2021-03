Home Betriebssystem iOS 15 und macOS 12: Apple bereitet WebKit auf neue Versionen vor

iOS 15 und die nächste Version von macOS tauchen bereits im Code von Apples WebKit auf. Die neuen Betriebssystemgenerationen werden im Sommer auf der WWDC 2021 vorgestellt. Noch ist nichts darüber bekannt, welche Neuerungen Apple für macOS und iOS / iPadOS 2021 geplant hat.

Auch in diesem Jahr wird es neue Hauptversionen für alle Betriebssystemlinien von Apple geben. Erstmals tauchten nun Hinweise auf die neuen großen Updates auf. Der Code von Apples WebKit– der Browserengine, die in Safari am Mac und auf dem iPhone und iPad sowie unter iOS bei der Darstellung aller Webinhalte zum Einsatz kommt, wurde bereits aktualisiert, um zu iOS 15 kompatibel zu sein.

Ebenso wird bereits die nächste Version von macOS im Code referenziert: Apple wird in diesem Jahr macOS 12 veröffentlichen. Mit der Veröffentlichung von macOS Big Sur hatte Apple sein Versionsschema für den Mac geändert, sodass nun jedes Jahr die Ziffer vor dem Punkt um eine Version hochhält.

Leider lässt sich aus den referenzierten Updates auf iOS 15 und macOS 12 nichts darüber entnehmen, welche Neuerungen oder Änderungen die kommenden Versionen von iOS und macOS bringen. Den ersten ausführlichen Blick auf neue Hauptversionen gestattet Apple traditionell auf der WWDC.

Offen ist bis jetzt allerdings noch, wann die WWDC 2021 stattfindet, Apples Einladung ist auch bereits überfällig. In den letzten Jahren war stets im Februar oder bis Mitte März der jeweilige Termin für die Entwicklerveranstaltung bekanntgegeben worden. Auch die WWDC 2021 wird aufgrund der weiter weltweit angespannten Corona-Lage in Form einer virtuellen Keynote und anschließenden digitalen Workshops und Panels abgehalten werden. Diese verteilen sich stets über eine Woche und sollen die Entwickler mit neuen und aktualisierten APIs und Programmierungsrichtlinien der neuen Versionen vertraut machen.

