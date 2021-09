Home Apple iOS 15 und iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 erscheinen am 20. September für alle Nutzer

iOS 15 und iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 erscheinen am 20. September für alle Nutzer

Die heutige Keynote brachte zwar allerhand neue Hardware einschließlich des iPhone 13, doch auch hinsichtlich der Software gibt es jetzt mehr Klarheit: iOS 15 und iPadOS 15 haben ein offizielles Startdatum.

Apple hat heute das iPhone 13 und iPhone 13 Pro präsentiert, hier und hier lest ihr alle Details sowie eine neue Apple Watch und auch neue iPads, da geht eine weitere Information fast ein wenig unter: iOS 15 muss auch noch irgendwann für alle Nutzer veröffentlicht werden.

Aktuell warten die Entwickler bekanntlich auf die neunte Beta, die dann auch der Release Candidate werden dürfte. Nun ist aber ein Startdatum für die Allgemeinheit bekannt.

Am 20. September wird iOS 15 und iPadOS 15 für alle Nutzer zur Verfügung gestellt, dieser Tag fällt auf einen Montag.

Auch watchOS 8 und tvOS 15 erscheinen am 20. September

An diesem Tag wird Apple auch watchOS 8 und tvOS 15 für alle Nutzer veröffentlichen. Wer also am kommenden Freitag seine neuen Geräte bestellt, hat noch ein paar Tage, iOS 15 und iPadOS 15 auf seinem alten iPhone oder iPad zu testen, bevor dann die neue Hardware eintrifft.

macOS Monterey hängt in der Beta noch deutlich hinterher und ist wohl eher im Oktober zu erwarten.

