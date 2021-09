Home Betriebssystem iOS 15 macht Face ID sicher vor betrügerischen Gesichtsmodellen

Apple hat mit iOS 15 und iPadOS 15 eine Verbesserung von Face ID eingeführt, die die Sicherheit der 3D-Gesichtserkennung verbessern soll. Auch wurden einige weitere Sicherheitsverbesserungen ergänzt, die Schwachstellen beheben, die unter Umständen von Angreifern ausgenutzt werden könnten. Allerdings führt iOS 15 auch bei einigen Nutzern zu Problemen, weshalb ein Update sorgsam erwogen werden sollte.

iOS 15 und iPadOS 15 ergänzt einige Verbesserungen von Face ID: Die Gesichtserkennung wurde laut Apple dergestalt verbessert, dass eine bestimmte Schwachstelle nicht mehr ausgenutzt werden konnte. Hier war es einem Angreifer möglich, die Gesichtserkennung durch ein 3D-Modell eines Gesichts des Benutzers zu täuschen und so Zugang zu einem iPhone zu erlangen, das mit Face ID geschützt ist. Diese Schwachstelle wurde laut Apple ab dem iPhone X sowie allen folgenden Modellen behoben und auch auf dem iPad Pro aus der Welt geschafft.

Weitere Verbesserungen der Sicherheit in iOS 15

Apple hat darüber hinaus eine Schwachstelle behoben, die in der Neural Engine gesteckt hatte und es einem Angreifer unter Umständen erlaubte, Code mit deutlich zu sehr ausgeweiteten Rechten auf einem Gerät auszuführen. Weiterhin wurden Defizite bei der Sicherheit unter anderem in der WiFi-Implementierung vorgenommen, wie Apple in seiner Dokumentation der Sicherheitsverbesserungen von iOS 15 ausführt.

iOS 15 war gestern Abend von Apple für alle Nutzer veröffentlicht worden, seitdem erreichen uns allerdings auf verschiedenen Wegen Berichte über Fehler und Probleme mit dem neuen System. Wir sammeln diese Erfahrungsberichte noch eine Weile, wollen allerdings an dieser Stelle anmerken: Wer nicht umgehend auf die Verbesserungen von iOS 15 angewiesen ist, sollte für den Moment eventuell auf die ersten Updates von iOS 15 warten, ein Einsatz auf produktiv genutzten Geräten ist möglicherweise nachteilig.

