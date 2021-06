Home Betriebssystem iOS 15: Beta 2 jetzt für Entwickler erschienen

iOS 15: Beta 2 jetzt für Entwickler erschienen

Apple hat gerade eben iOS 15 und iPadOS 15 Beta 2 für die Entwickler bereitgestellt. Damit einhergehen sollten einige substanzielle Verbesserungen von Performance und Stabilität, sowie die Behebung von Fehlern. Wie läuft die neue Beta bei euch?

Apple hat gerade eben iOS 15 und iPadOS 15 Beta 2 für die Entwickler bereitgestellt. Um die Installation der neuen Testversion beginnen zu können, muss das Entwicklerprofil für den Zyklus von iOS 15 auf dem iPhone oder iPad installiert sein.

Die zweite Beta von iOS 15 sollte einige grundlegende Verbesserungen der Performance und Stabilität mit sich bringen. Auch sollte Apple in dieser neuen Beta eine Reihe an Fehlern behoben haben, die aktuell noch die Arbeit mit der neuen Software erschweren.

Zahlreiche neue Funktionen ab Herbst für viele Nutzer

iOS 15 ist die nächste größere Aktualisierung von iOS und bringt eine Reihe an neuen Features. Wir haben in dieser Meldung einen ersten Eindruck von der Arbeit mit der Beta für euch zusammengefasst. In einer weiteren Meldung findet sich ein Überblick über die Neuerungen von iOS 15 wie Live Text oder den Verbesserungen in der Karten- und Wetter-App.

iOS 15 und iPadOS 15 werden im Herbst für alle Nutzer kompatibler Geräte zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen.

Wie läuft die neue Beta auf euren iPhones und iPads? Berichtet gern in den Kommentaren unter diesem Artikel über eure Erfahrungen mit Beta 2.

