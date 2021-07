Home Betriebssystem iOS 14.7 behebt offenbar WLAN-Tod bei manchen Netzwerknamen

Apple behebt offenbar mit dem kommenden Update auf iOS 14.7 und iPadOS 14.7 den Bug, der dem iPhone buchstäblich den Stecker gezogen hat, sobald es sich mit einem WLAN mit einem ganz bestimmten Namen verbindet. Erste Tests zeigen, dass das Problem in der jüngsten Beta behoben zu sein scheint. Nachmachen ist und bleibt aber nicht empfehlenswert.

Apple geht offenbar ein Problem an, bei dem einem iPhone alle WLAN-Fähigkeiten abhanden kommen, sobald es sich mit einem Netzwerk verbindet, das einen ganz bestimmten vertrackten Namen besitzt. Ein %-Zeichen kommt unter anderem darin vor und jeder Nutzer, der so eines in einem Netzwerknamen sieht, sollte von einer Verbindung Abstand nehmen.

Apple hat bis jetzt noch nichts zu einer Behebung dieser Anfälligkeit angemerkt, über die wir zuletzt in dieser Meldung berichtet hatten, aber es bit ja YouTuber, die nichts besseres zu tun haben, als zu versuchen, ihre iPhones unbrauchbar zu machen.

Einer davon hat nun festgestellt, dass die Anfälligkeit in Beta 5 von iOS 14.7 offenbar behoben zu sein scheint.

Update dürfte in Bälde für alle Nutzer erscheinen

Die zuletzt verteilte Beta dürfte in etwa die vorletzte Testversion sein, die neue Version wird somit schon bald für alle Nutzer veröffentlicht werden. Allerdings sollten es auch Nutzer der jüngsten Beta unterlassen, Netzwerknamen mit %-Zeichen in verschiedenen Schreibweisen auszuprobieren, denn mit Pech verlieren die Geräte die WLAN-Funktion auf Dauer. Dann hilft nur noch, iPhone löschen und zurücksetzen.

