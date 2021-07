Home Betriebssystem iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 5 für Entwickler und freiwillige Tester ist da

iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 5 für Entwickler und freiwillige Tester ist da

Apple hat gerade eben iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 5 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Diese neue Beta folgt zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Beta des kommenden Updates. Die neue Beta steht zugleich auch bereits für freiwillige Tester als öffentliche Testversion zum Download zur Verfügung.

Apple hat heute Abend die fünfte Beta von iOS 14.7 und iPadOS 14.7 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Um mit dem Update auf die neue Beta beginnen zu können, müsst ihr das entsprechende Beta-Profil auf euren iPhones oder iPads installiert haben.

Apple hatte vor zwei Wochen die letzte Beta dieses kommenden Updates für iOS und iPadOS für die Entwickler bereitgestellt.

Anzeige der Luftqualität in mehr Ländern und mehr Optionen für den Timer am HomePod

Größere Neuerungen sucht der Nutzer in iOS 14.7 vergeblich, einige kleinere Änderungen gibt es allerdings doch. Es ist so nun etwa möglich, mehrere Timer an einem HomePod zu verwalten. Hierfür muss auch die HomePod-Software 14.6 auf dem HomePod installiert sein, die aktuell allerdings einige Probleme auslöst.

Weiterhin werden nun in einigen weiteren Ländern die Daten für die Luftqualität in der Wetter-App angezeigt, darunter etwa den Niederlanden.

Neben der Beta 5 von iOS 14.7 und iPadOS 14.7 für Entwickler haben auch die freiwilligen Tester die neue Testversion erhalten. Für alle Nutzer wird das Update in einigen Wochen erwartet.

