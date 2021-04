Home Betriebssystem iOS 14.6 und iPadOS 14.6 Beta 1 für Entwickler ist da

Apple hat gerade eben iOS 14.6 und iPadOS 14.6 Beta 1 an die Entwickler gegeben. Dies erfolgt parallel zum auslaufenden Beta-Test von iOS 14.5 und iPadOS 14.5, der nächste Woche abgeschlossen wird. Derzeit ist noch nicht klar, welche Neuerungen das übernächste Update bringen soll. Fällt euch etwas interessantes auf?

Heute Abend gibt es eine weitere neue Beta für die Entwickler. Apple hat gerade eben iOS 14.6 und iPadOS 14.6 an die Developer verteilt. Die Aktualisierung kann ab sofort geladen und installiert werden, sofern das dafür nötige Entwicklerprofil auf den Geräten installiert ist.

Wenn der Download bei euch noch nicht angezeigt wird, wartet noch ein wenig ab, da die Betas in Wellen verteilt werden. Es ist noch nicht bekannt, welche Neuerungen diese neue Version für die Nutzer bringen soll.

Fällt euch an iOS 14.6 und iPadOS 14.6 Beta 1 etwas interessantes auf, etwa auch in Hinsicht auf neue Bugs wie Problemen bei der Akkulaufzeit? Lasst es uns gerne wissen.

iOS 14.5 ist noch nicht erschienen

Apple hat am Dienstag erst den Release Candidate von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 an die Entwickler verteilt. Sofern es mit ihm keine größeren Probleme mehr gibt, wird er in der kommenden Woche an alle Nutzer verteilt.

Das kommende Update ist eine größere Aktualisierung und bringt allerhand Neuerungen für Nutzer.

