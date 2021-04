Home Betriebssystem iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 7 für Entwickler ist da

iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 7 für Entwickler ist da

Apple hat gerade eben die siebte Beta von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für die registrierten Tester verteilt. Diese folgt eine Woche nach der vorangegangenen Testversion und könnte die letzte Beta des kommenden Updates sein.

Apple wollte iOS 14.5 und iPadOS 14.5 im Frühling bereitstellen. Welche Neuerungen nun die jüngste Beta mit sich bringt, ist aktuell noch nicht klar.

Apple wollte iOS 14.5 und iPadOS 14.5 im Frühling bereitstellen. Welche Neuerungen nun die jüngste Beta mit sich bringt, ist aktuell noch nicht klar.

Unter anderem hilfreiche Neuerungen in Corona-Zeiten

iOS 14.5 bringt unter anderem die Möglichkeit, ein iPhone mit Face ID auch mit Maske zu entsperren, wenn der Nutzer zugleich auch eine Apple Watch trägt.

Auch führt Apple mit iOS 14.5 ein Tool ein, das die Batterieverwaltung am iPhone 11 verbessert. Zudem müssen Nutzer in Zukunft bei der Einrichtung eines neuen iPhones entscheiden, ob Siri für sie männlich oder weiblich sein soll. Ferner können Nutzer Siri in Zukunft auch anweisen, Musik nicht standardmäßig über Apple Music abzuspielen.

