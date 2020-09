iOS 14.2 und iPadOS 14.2 Beta 2 sind jetzt verfügbar

Apple hat gerade eben iOS 14.2 und iPadOS 14.2 Beta 2 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Die frische Beta folgt zwei Wochen auf die letzte Beta von iOS 14.2 und wird wohl weitere Verbesserungen von Fehlern bringen. iOS 14.2 bringt unter anderem Shazam in das Kontrollzentrum. Bemerkt ihr interessante Änderungen im Vergleich zur ersten Beta?

Apple hat heute Abend wieder frische Betas gebracht: Beta 2 von iOS 14.2 und iPadOS 14.2 kann ab sofort von registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Hierzu muss wie immer das passende Entwicklerprofil auf den Geräten installiert sein. Die zweite Beta folgt zwei Wochen auf die Freigabe von Beta 1 von iOS 14.2 und iPadOS 14.2.

Apple hatte zwischenzeitlich noch das wichtige Bugfix-Update iOS 14.0.1 für alle Nutzer veröffentlicht.

Freigabe für alle Nutzer im nächsten Monat denkbar

Apple bringt unter iOS 14.2 unter anderem Shazam in das Kontrollzentrum. Diese Funktion muss zwar zunächst in den Einstellungen des Kontrollzentrums aktiviert werden, dann aber lässt sich ein Song von dort mit einem Klick erkennen. Dies war nur aufgrund der tiefen Integration von Shazam in iOS möglich.

Apple dürfte iOS 14.2 und iPadOS 14.2 in den nächsten Wochen für alle Nutzer freigeben. Ein Start gegen Ende Oktober ist denkbar.

Welche relevanten Neuerungen iOS 14.2 und iPadOS 14.2 noch darüber hinaus beinhalten, bleibt abzuwarten. Fällt euch etwas interessantes auf?

