iOS 13.5.1 wird nicht länger von Apple signiert

Apple hat die Signierung von iOS 13.5.1 gestoppt. Dies ist vor allem für Nutzer eines Jailbreaks interessant, die eventuell begründetes Interesse an einem Downgrade auf die frühere Version haben könnten. iOS 13.6 war von Apple in der letzten Woche an alle Nutzer verteilt worden.

Apple signiert iOS 13.5.1 nicht länger. Damit ist den Nutzern der Weg zurück auf die letzte iOS-Version nun versperrt. In der letzten Woche hatte Apple iOS 13.6 für alle Nutzer veröffentlicht. DAs Update brachte einige neue Funktionen wie den drahtlosen Autoschlüssel CarKey, daneben aber auch verschiedene Sicherheitsverbesserungen. Indem Apple die Signierung für ältere iOS-Versionen stoppt, sorgt das Unternehmen dafür, dass möglichst viele Nutzer jweils die aktuellste Version von iOS verwenden.

Pläne für weitere Updates von iOS 13 nicht bekannt

iOS 13.5.1 war im Juni von Apple für alle Nutzer veröffentlicht worden, damals hatte Apple eine Schwachstelle im Kernel geschlossen, die zuvor für einen Jailbreak genutzt worden war. iOS 13.6 dürfte indes das letzte größere Update für iOS 13 gewesen sein, aktuell ist nicht bekannt, ob es noch weitere Updates für iOS 13 geben wird, bevor iOS 14 für alle Nutzer erscheint. Von iOS 14 hatte Apple gestern die dritte Beta an die Entwickler gegeben, hier haben wir einige Neuerungen in dieser neuen Testversion zusammengefasst. iOS 14 wird im Herbst für alle Nutzer erscheinen.

