In Deutschland: iPhone 12-Vorbestellung ab 16. Oktober wahrscheinlich

Das iPhone 12 könnte tatsächlich ab dem 16. Oktober auch in Deutschland vorbestellbar sein. Dieses Datum wurde zuletzt mehrfach genannt, nun liegt auch uns ein Hinweis auf diesen Termin vor.

Das iPhone 12 kann in Deutschland womöglich ab dem 16. Oktober vorbestellt werden, darauf deuten Aussagen aus deutschen Mobilfunkkreisen hin, die Apfelpage.de vorliegen. Der Termin war bereits zuvor verschiedentlich im Zusammenhang mit dem iPhone 12-Start genannt worden, die erste Erwähnung dieses Zeitrahmens ging ebenfalls auf Aussagen aus der Mobilfunkbranche zurück und stammt aus den Niederlanden, Apfelpage.de berichtete.

Später hatte dann auch der bekannte Leaker Jon Prosser sich dieser Vermutung angeschlossen. Danach wird das iPhone 12 am Dienstag, dem 13. Oktober auf einer weiteren Keynote – abermals online – vorgestellt. Die Vorbestellungen könnten dann ab dem darauffolgenden Freitag möglich sein.

iPhone 12 dürfte stark nachgefragt werden

Es werden insgesamt vier Modelle des iPhone 12 erwartet. Dabei wird allgemein von einer starken Nachfrage ausgegangen. Das iPhone 12 ist das erste iPhone mit 5G, was vor allem für den Verkauf in China und Südkorea entscheidend ist. In letzterem Markt scheint sich Apple nun auch um einen beschleunigten Marktstart zu bemühen, wie wir zuvor in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Es ist allerdings nach aktuellem Stand der Gerüchte nicht unwahrscheinlich, dass das iPhone 12 Pro erst später verfügbar sein wird. Danach könnten Käufer dieses Modells erst im November beliefert werden. Schon jetzt können allerdings Cases für das iPhone 12 / Mini / Pro / Pro Max erworben werden, hier etwa ein Überblick über verfügbare Angebote.

