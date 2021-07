Impfpflicht für den Apple Park? Apple ringt mit schwieriger Entscheidung

Apple erwägt aktuell eine Impfpflicht für Mitarbeiter, die nicht mehr im Home-Office arbeiten möchten. Derzeit ist es noch nicht klar, wann der Apple Park wieder so bevölkert sein wird, wie vor der Pandemie, es scheint aber zumindest möglich, dass Apple nur Geimpfte wieder in die Büros lässt.

Es ist ein heikles Thema, mit dem sich viele Arbeitgeber aktuell beschäftigen müssen: Die breit ausgerollte Impfung ist die einzige nachhaltige Chance, die Pandemie zu brechen, das ist der vorherrschende Expertenkonsens. Vor diesem Hintergrund ist zuletzt eine kontroverse Debatte um eine Impfpflicht in vielen Bereichen losgebrochen, die sowohl den Freizeit- und Kultursektor, aber auch die Arbeitswelt erfasst hat. Auch Apple kann sich dieser Frage nicht entziehen und derzeit befasst man sich im Unternehmen mit der Thematik einer Impfpflicht.

Aktuell habe man bei Apple noch nicht darüber entschieden, wie man mit der Frage einer Impfpflicht gegen Covid-19 umgehen werde, ließ Applechef Tim Cook gegenüber Josh Lipton von CNBC verlauten. Dementsprechend habe man auch noch nicht entschieden, ob man Impfdosen für das Personal einkaufen werde.

.@tim_cook spoke w/ me yesterday about this same issue at @Apple:

“…our main focus right now is on when to come back…we pushed it from early September to at least October…we are monitoring things daily to really conclude whether that is the right answer or not” https://t.co/zhBqwocynm

— Josh Lipton (@CNBCJosh) July 28, 2021