iMac mit Apple Silicon: Neues Modell in Xcode-Report gesichtet

Der iMac wird wohl Apples nächster Rechner mit Apple Silicon werden. Nun ist erstmals ein iMac mit ARM-CPU in einer Log-Datei aufgetaucht. Dies könnte auf einen bevorstehenden Start einer neuen iMac-Generation hindeuten. Dass 2021 neue iMacs starten sollen, wurde bereits zuvor prognostiziert.

Ein iMac mit Apple Silicon ist womöglich nicht mehr allzu weit von der Markteinführung entfernt. Erstmals sind Hinweise auf einen iMac mit einem ARM-Prozessor gefunden worden.

Sie steckten in einem Absturzbericht, der von Apples Entwicklersoftware Xcode erstellt wurde und den Absturz einer Anwendung dokumentiert hat, die auf einem iMac lief, der einen ARM-Prozessor besitzt. Bis jetzt hat Apple noch keinen iMac mit Apple Silicon im Verkauf.

I swear. DaftCloud almost never crashes. https://t.co/5xuU2aWWph — Dennis (@DocterD) March 17, 2021

Leider sind die Daten aus dem Xcode-Protokoll darüber hinaus wenig ergiebig. So ist nicht klar, welche Eigenschaften der Apple Silicon-Chip hat, der in dem iMac verbaut ist. Es ist aber davon auszugehen, dass Apple hier nicht den M1 aus den aktuellen MacBook-Modellen verwendet.

Neuer iMac mit Apple Silicon in diesem Jahr wahrscheinlich

Aktuell wird allgemein damit gerechnet, dass Apple noch in diesem Jahr erstmals auch den iMac (Affiliate-Link) mit Apple Silicon-CPU herausbringen wird. Zugleich wird der iMac wohl das erste größere Re-Design seit zehn Jahren erhalten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Wann die neuen Modelle vorgestellt werden, ist noch völlig offen, allerdings wurde in den letzten Wochen vermehrt eine geringere Verfügbarkeit diverser iMac-Modelle in verschiedenen Märkten beobachtet.

In der zweiten Jahreshälfte wird Apple dann vermutlich wenigstens zwei neue MacBooks mit Apple Silicon auf den Markt bringen, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Diese dürften im Herbst in den Verkauf gehen.

