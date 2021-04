Home Gerüchte iMac 2021: Deutlich größere Displays bis 32 Zoll?

Die kommenden iMacs sollen deutlich größere Displays erhalten. Die Diagonale könnte die 30 Zoll-Grenze knacken, behauptet aktuell ein bekannterer Leaker. Für dieses Jahr wird das erste größere Design-Update des iMac seit zehn Jahren erwartet.

Apple wird dem iMac (Affiliate-Link) in den kommenden Updates wohl deutlich größere Displays verpassen. Ein bekannterer Leaker schreibt aktuell auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, Apple werde den iMac ab 2021 mit den größten Displays ausliefern, die es am iMac bisher gab.

So werde ein neues Modell weiterhin mit einem 27 Zoll großen Display kommen. Derweil soll ein weiteres Modell mit einem noch größeren Bildschirm erscheinen, denkbar sein sollen hier 30 bis 32 Zoll. Diese Aussage deckt sich mit weiteren früher getätigten Prognosen, wonach der neue iMac dem Pro Display XDR ähneln soll.

iMac kommt 2021 wohl größer und mit Apple Silicon

Schon seit geraumer Zeit wird vermutet, Apple werde den iMac mit deutlich dünneren Rändern des Displays neu auflegen. Dieses Design solle sich grob am iPad Pro orientieren. Zugleich werde Apple auf den neuen Prozessor aus eigener Entwicklung umsteigen. Ein iMac mit Apple Silicon ist bereits in verschiedenen Protokolldateien von Apples Entwicklungsumgebung Xcode gesichtet worden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Wann Apple die neuen iMac-Modelle auf den Markt bringt und ob dadurch etwa der kleine 21,5 Zoll-iMac final abgelöst wird, ist nicht klar. Zuletzt hatte es hier bereits erste Einschränkungen für Käufer gegeben, Apfelpage.de berichtete. Ein Launch innerhalb der nächsten Monate ist aber wahrscheinlich.

