Im Video: Das iPhone 12 Mini ist schwer zu öffnen

Ab heute werden auch das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 Pro Max an die Käufer ausgeliefert. Auch die ersten Teardowns sind inzwischen verfügbar . Unsere eigenen Eindrücke zu den beiden neuen iPhones lest ihr hier ebenfalls bald.

Ab heute sind alle vier Modelle des iPhone 12 im Handel und haben die ersten Kunden erreicht. Auch in der Redaktion ist das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 Pro Max bereits eingetroffen und wir werden euch unsere Eindrücke wissen lassen, sobald wir uns hierüber einen profunden Überblick verschafft haben.

Unterdessen haben die üblichen Verdächtigen ihre Teardowns abgefüllt und sich die neuen Geräte von innen angesehen.

An dieser Stelle wollen wir euch wieder einmal die Videos von kaputt.de ans Herz legen, wo man sich die neuen Geräte ebenfalls schon vorgenommen hat.

Das iPhone 12 Mini im Teardown

kaputt.de hat das iPhone 12 Mini geöffnet und dabei merken die Reparaturspezialisten an, dass es mit der Reparierbarkeit nicht so weit her ist.

Das SIM-Modul ist beim Mini fest auf dem Logic Board verlötet, das Gerät ist verhältnismäßig schwer zu öffnen.

Repariert werden können moderne Smartphones aber allgemein ziemlich schlecht, auf der Skala von iFixit etwa erhalten sowohl Apples iPhones, als auch die meisten anderen Top-Smartphones regelmäßig nur sehr wenige Punkte.

