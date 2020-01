Ikea Tradfri Smart Jalousien endlich mit Apple HomeKit-Unterstützung

Der schwedische Möbelkonzern Ikea hat für seine smarten Tradfri Jalousien ein Update veröffentlicht, die damit Apple HomeKit nach ein paar Fehlversuchen endlich unterstützen.

Was bieten die Ikea Tradfri Jalousien?

Die smarten HomeKit-Jalousien Tradfri sind mit der Fyrtur-Reihe und weniger als 200 Euro Verkaufspreis sehr erschwinglich. Zum Betrieb wird ein Ikea Tradfri-Hub benötigt, um die Jalousien per HomeKit steuern zu können.

Im Januar 2019 kamen die intelligente Jalousien ohne HomeKit-Support auf den Markt, weshalb sie nur mit der Fernbedienung und der Google Home Integration gesteuert werden konnten. Das Unternehmen wollte ursprünglich im Herbst 2019 eine HomeKit-Unterstützung liefern, doch wurde dies dann auf Jahresanfang 2020 verschoben.

Firmware-Update

Sein Versprechen löste Ikea jetzt ein und veröffentlichte für den Tradfri-Gateway ein Firmware-Update, es steht als Version 1.10.28 zum Download bereit. Jedoch ist das Update nicht sofort sichtbar und daher müssen Anwender wiederholt danach suchen, bis es ihnen angezeigt wird.

Wenn der Gateway bereits zum Apple HomeKit hinzugefügt wurde, sollten automatisch die Icons für die Jalousien in der Home-App erscheinen. Der Schieberegler wird in der App manuell gezogen, womit die Jalousien hoch-, oder heruntergezogen werden können.

Alternativ sind Sprachbefehle per Siri möglich. Hier stehen dem Anwender Basisbefehle wie “Jalousie öffnen” oder “Jalousie schließen” zur Verfügung, doch HomeKit versteht auch “Jalousie zu 40 Prozent öffnen” oder “Jalousie ein wenig schließen”.

Die Bedienung der Ikea Tradfri Fyrtur Jalousien wird einem mit Apple HomeKit-Unterstützung enorm erleichtert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!