iCloud-Aussetzer: Zum Wochenende klemmt der App Store

Apple hat aktuell einige Probleme mit dem App Store: Dieser steht seit den Nachmittagsstunden für einige Nutzer nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Apple ist bei der Problembehebung.

Alle paar Wochen knirscht es irgendwo in der iCloud, heute zum Wochenende ist der App Store dran. Der Softwareladen von Apple will bei einigen Nutzern seit dem Nachmittag nicht so funktionieren wie er soll, das hat das Unternehmen inzwischen bestätigt.

Auf seiner Seite für den Systemstatus Der iCloud schreibt das Unternehmen: „Benutzer haben ein Problem mit diesem Dienst. Wir untersuchen das Problem gerade.

Der Rest der iCloud läuft normal, sagt Apple

Das Problem mit dem App Store wurde von Apple um 16:27 Uhr erkannt und seitdem läuft die Fehlerbeseitigung. Wann alles wieder rund läuft, ist nicht genau zu zu sagen, üblicherweise werden solche Aussetzer innerhalb einiger Stunden repariert, in seltenen Fällen hat man auch mehr als zehn Stunden auf eine komplette Entstörung warten müssen.

Wie üblich sind nur einige wenige Nutzer von den Problemen betroffen, auf unseren Geräten funktioniert der App Store so etwa problemlos.

Laut Apple ist auch der Rest der vielen iCloud-Dienste nicht von weiteren Störungen betroffen, diese werden teilweise aber auch mit einer gewissen Verzögerung eingetragen. Bemerkt ihr weitere Ausfälle in Apple-Land?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!