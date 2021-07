Home Smart Home Hue-App in Version 4.1 – soll die gröbsten Mängel beheben

Hue-App in Version 4.1 – soll die gröbsten Mängel beheben

Vor ca. 5 Wochen führte Philips Hue eine neue Version seiner Hue-App ein und stellte diese mit großem Aufwand vor – es sei die beste und leistungsstärkste App aller Zeiten für das Hue-System. In der Praxis zeigte sich aber, dass Performance und Zuverlässigkeit nicht gerade die Steckenpferde der neuen App waren.

Hue-App in Version 4.1

Vorweg sei so viel gesagt, die mit der Hue-App in Version 4.0 über 100 eingeführten Verbesserungen waren längst überfällig: Das Multi-User-Geofencing, die verbesserte Übersicht bei großen Set-ups mit vielen Leuchtmitteln und die allgemeine Bedienung der Leuchtmittel pro Raum. Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt. Teils extrem lange Reaktionszeiten, Verbindungsabbrüche zur Hue-Bridge sowie umständliche Navigation zum Neusortieren der Leuchtmittel frustrieren viele Anwender. Dem steuert das Unternehmen Signify nun mit dem neuen Update entgegen.

Verbesserung von Performance und Stabilität

Der Hersteller hat sich der zahlreichen Nutzerbeschwerden angenommen und nun das Update auf Version 4.1 veröffentlicht. Insgesamt fixt man rund 20 verschiedene Bugs, die aber vorrangig die Performance und Stabilität verbessern sollen. Anbei einmal die Update-Notes:

Du kannst jetzt ein Licht antippen und halten, um seine Helligkeit sofort anzupassen

Du kannst jetzt die Lichter und Szenen in einem Raum im Bearbeitungsmodus neu anordnen

Scrollfunktion im Bridge-Switch-Bildschirm für Benutzer mit mehreren Hue Bridges hinzugefügt

Einfacheres Auswählen und Ändern der Farbe eines einzelnen Lichts in der Farbauswahl „easier“

Verbesserte Anzeige der Aufwach- und Einschlafautomatiken

Verbesserte Anzeige nicht ausgewählter Lichter in der Farbauswahl

Mehr als 20 Fehler behoben

Verbesserte Leistung in der gesamten App

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Push-Verknüpfung in seltenen Fällen fehlschlug.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem HomeKit-Szenen nicht exportiert wurden

Es wurde eine Fehlermeldung hinzugefügt, wenn die HomeKit-Synchronisierung aufgrund eines ungültigen Namens fehlschlägt

Ab sofort kostenfrei verfügbar

Das Update steht ab sofort im iOS App Store bereit und lässt sich natürlich kostenfrei laden. Auf den ersten Blick scheint sich die Performance tatsächlich verbessert zu haben, daher solltet Ihr das Update installieren.

