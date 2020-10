Home Betriebssystem HP-Drucker am Mac drucken nicht mehr: Was Nutzer tun können

Besitzer eines HP-Druckers fluchen aktuell vielfach, wenn sie von ihrem Mac aus drucken wollen: In vielen Fällen verweigert ihr HP-Drucker dann den Dienst. Grund dafür ist die Entscheidung Apples, ein Sicherheitszertifikat von HP zurückzuziehen. In der Folge stuft macOS den Druckertreiber als Malware ein. Das Problem kann manuell behoben werden, dies erfordert jedoch ein wenig Handarbeit. Das neue macOS Big Sur ist von dem Problem nicht mehr betroffen, es liegt allerdings noch immer nicht in einer finalen Version vor.

Aktuell klagen verschiedentlich Besitzer eines HP-Druckers über einen zunächst unerklärlichen Streik ihrer Geräte. Druckaufträge verbleiben hierbei in der Warteschlange und werden nicht zum Drucker weitergeleitet. Hintergrund des Problems ist, dass Apple sich aus nicht völlig eindeutigen Beweggründen entschieden hat, ein Sicherheitszertifikat von HP zu widerrufen.

In der Folge sieht macOS den Druckertreiber von HP als Malware an, was den Drucker funktionslos macht.

Nutzer können das Problem manuell beheben

Betroffen von dem Problem ist das noch aktuelle macOS Catalina, sowie macOS Mojave. macOS Big Sur dagegen weist das Problem nicht auf, da es auf eine andere Zertifikatsdatenbank zugreift.

Um sich ihren Drucker wieder dienstbar zu machen, müssen betroffene Nutzer das ungültige Zertifikat manuell aus macOS löschen. Eine Anleitung, wie dies zu bewerkstelligen ist, findet sich hier bei HP. Im Anschluss muss zunächst im Web-Interface des Druckers ein neues Zertifikat generiert und installiert und sodann der Drucker aus den Druckereinstellungen gelöscht und neu installiert werden.

Nach Erledigung dieser Schritte sollte wieder gedruckt werden können.

