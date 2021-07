Home Betriebssystem HomePod-Software 15-Beta streicht Apple Music Lossless wieder

HomePod-Software 15-Beta streicht Apple Music Lossless wieder

Apple hat die Unterstützung für Apple Music Lossless am HomePod in der Beta der HomePod-Software 15 offenbar wieder gestrichen. Sie war nur für sehr kurze Zeit verfügbar, final soll sie mit einem späteren Update für alle Nutzer zur Verfügung stehen, wie Apple vor einiger Zeit angekündigt hatte.

Apple hat die Unterstützung für die Wiedergabe von verlustfreier Musik am HomePod offenbar wieder eingestellt. Die Unterstützung von Apple Music Lossless am HomePod war im Rahmen der Verteilung der HomePod-Software 15 in der dritten Beta wieder zurückgebracht worden, nachdem sie zuvor bereits kurzzeitig aktiv, dann aber wieder verschwunden war, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Beide Modelle des HomePod sollen später Apple Music Lossless unterstützen

Apple hatte zuvor bereits angekündigt, dass der HomePod Apple Music Lossless unterstützen würde, sowohl der HomePod Mini, als auch der originale HomePod werden die verlustfreie Wiedergabe erhalten und zwar im Rahmen eines späteren Updates, erklärte Apple. Es ist davon auszugehen, dass im Herbst mit der Veröffentlichung der HomePod-Software 15 für alle Nutzer dieser Schalter umgelegt wird. Wieso man nun nach nur zwei Tagen die Unterstützung für Apple Music Lossless am HomePod wieder kassiert hat, bleibt unklar und könnte auf zwischenzeitlich aufgetretene Probleme mit dem Feature zurückzuführen sein. Derzeit können Nutzer Apple Music Lossless auf dem HomePod über einen Umweg nutzen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

