Home Betriebssystem HomePod-Software 15 Beta 3 wird an ausgewählte Entwickler verteilt

HomePod-Software 15 Beta 3 wird an ausgewählte Entwickler verteilt

Apple hat heute Abend eine aktualisierte Beta für den HomePod bereitgestellt. Verteilt wird die Beta 3 der HomePod-Software 15 an ausgewählte Entwickler. Was Apple in dieser Beta verändert oder verbessert hat, ist nicht bekannt, zu verbessern gäbe es aber einiges. So wurde zuletzt über überhitzte HomePods unter der HomePod-Software 15-Beta berichtet.

Heute Abend hat Apple die dritte Beta der HomePod-Softwareversion 15 vorgelegt. Diese Betas für den HomePod stehen allerdings weder den Entwicklern, noch den freiwilligen Testern zur Verfügung. Sie werden nur an Teilnehmer des AppleSeed-Programms verteilt und für dieses Programm kann man sich nicht bewerben – man muss von Apple hierzu eingeladen werden.

Die neue Beta 3 der HomePod-Software 15 könnte die Probleme adressieren, die zuletzt in Zusammenhang mit der HomePod-Beta aufgetreten waren. Einige Nutzer dieser Software hatten über überhitzte HomePods geklagt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Aktuelle stabile HomePod-Software macht ebenfalls große Probleme

Doch die Beta ist nicht die einzige Baustelle beim HomePod. Auch die stabile Version 14.6 der HomePod-Software macht den Nutzern aktuell Probleme, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Denn die Softwareversion 14.6 führt bei Nutzern des originalen HomePods zum Teil dazu, dass deren Geräte von einem Moment zum nächsten unbenutzbar werden. Es gibt keine bekannte Lösung für dieses Problem. Apple erwies sich in diesem Zusammenhang bis jetzt auch nicht als sehr hilfreich.

Die HomePod-Software 15 wird im Herbst für alle Nutzer veröffentlicht – dann hoffentlich fehlerfrei.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!