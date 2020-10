HomePod Mini und neue Apple TVs sollen U1-Chip für Smart Home- und Sicherheitsfunktionen nutzen

Der neue HomePod Mini, aber auch das erwartete neue apple TV sollen das bislang noch weitgehend brachliegende Potenzial des U1-Chips auszunutzen beginnen. Die Geräte sollen sich mit anderen Apple-Geräten mit U1-Chip in einem Haushalt vernetzen und so neue Smart Home-Anwendungen ermöglichen, die dem Nutzer einen gesteigerten Komfort bieten, behauptet ein aktueller Leak. Auch in Abwesenheit von daheim sollen die Geräte helfen können.

Seit dem letzten Jahr steckt der U1-Chip im iPhone, doch bislang kann der Ultrabreitband-Chip seine Möglichkeiten kaum ausspielen. Die Datenübertragung per AirDrop ein wenig zügiger und bequemer zu machen, das ist es dann aber auch schon. Erste tatsächlich interessante Anwendungen könnten mit einigen kommenden Apple-Geräten erscheinen.

HomePod mini & the new Apple TV will both act as UWB base-stations 🧐

– Will precisely track your location as you walk inside house with other U1 devices.

– Use info for media controls, brightness/volume control, & door locks.

Turns regular hardware into HomeKit hardware.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 12, 2020