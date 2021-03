Home Daybreak Apple HomePod Mini mit Temperatursensor und in Zukunft mit Kamera? | iPhone 13 pünktlich im September | O2 zu stummen Anrufen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Welche Pläne hat Apple mit dem HomePod? So ganz klar darüber ist man sich da in Cupertino wohl auch noch nicht, zumindest kann es den Eindruck machen. Immerhin, das iPhone 13 kommt wohl pünktlich. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple scheint etwas verplant zu sein, was den HomePod Mini betrifft. Hat man dort tatsächlich vergessen, dass man dem Lautsprecher einen Temperatursensor eingebaut hat? Weiß die eine Hand nicht, was die andere tut? Unmöglich wäre es nicht. Vor Jahren schon passierte einmal etwas ganz ähnliches: Der integrierte Lagesensor des Nokia N95 wurde erst mehrere Jahre nach der Markteinführung aktiviert, durch ein Softwareupdate, das wohl damals nur die wenigsten eingespielt haben dürften, der Sensor misst auch die Luftfeuchtigkeit, mehr dazu hier.

Der HomePod könnte auch eine Kamera bekommen

Mark Gurman, der Redakteur bei Bloomberg, der die Information über den versteckten Sensor im HomePod Mini veröffentlicht hatte, erwähnte in seiner Einschätzung auch angebliche Pläne Apples, wonach man einen HomePod mit Bildschirm und Kamera entwickle, der allerdings nicht so bald auf den markt kommen soll. Diese doch recht allgemeinen Aussichten wurden später dann durch die Entdeckung gestützt, die ein Entwickler in tvOS 14.5 gemacht hat, mehr dazu hier.

Das iPhone 13 kommt wohl pünktlich

Die gute, wenn auch für den Moment völlig belanglose Nachricht des gestrigen Tages: Das iPhone 13 soll pünktlich starten. Pünktlich heißt in dem Fall, Ende September, Anfang Oktober. Weiter wurde erneut über einige Spezifikationen des iPhone 13 spekuliert, mehr dazu hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apples Manager für das gute Verhältnis zu den Entwicklern nimmt seinen Hut. Nach zwei Dekaden bei Apple macht er einer Kollegin aus dem Marketing Platz, hier lest ihr weitere Details dazu.

YouTube geht einem Problem am Apple TV nach.

Nutzer des Apple TV haben aktuell einige Probleme mit der YouTube-App. Die führen dazu, dass sich Videos nicht abspielen lassen, YouTube ist sich des Problems aber bewusst und sucht den Fehler, hier dazu mehr.

O2 äußert sich zu Problemen mit stillen Anrufen.

Vor einigen Wochen berichteten wir über Probleme verschiedener Nutzer im Netz von O2. Vorwiegend am iPhone 12 haben aktuell Nutzer Ärger mit sogenannten stummen Anrufen, bei denen sich die Gesprächspartner nicht hören. Auf Anfrage von WakeUp Media erklärte nun ein Konzernsprecher, man habe die Schwierigkeiten für die meisten Nutzer mit den jüngsten Updates der Netzbetreibereinstlelungen gelöst, suche aber weiter gemeinsam mit Apple nach möglichen Fehlerquellen, hier die Details. Wir wissen aber von euch, dass das Problem noch nicht für alle Nutzer gelöst ist und raten den Betroffenen daher, O2 weiter auf die Nerven zu gehen.

Damit wünsche ich euch einen entspannten Tag!

