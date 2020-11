Home Apple HomePod mini ab jetzt vorbestellen: Habt ihr zugeschlagen?

Apples kleiner HomePod startet in einer Woche auf den Markt. Seit wenigen Minuten kann er vorbestellt werden. Und die Lieferzeiten liegen schon bei 2-3 Wochen. Es scheint gut zu laufen. Habt ihr zugeschlagen?

Der HomePod mini ist da. Fast. Für 96,50 Euro kann man den kleinen Speaker mit Siri bei Apple seit heute vorbestellen (Affiliate-Link). In den Farben schwarz und weiß startet das Teil zumindest hier in Deutschland. Kunden in Österreich und der Schweiz müssen derweilen noch warten. Auch der reguläre HomePod ist in diesen Märten noch nicht verfügbar. Die genauen Gründe dafür liegen nicht konkret vor, es soll an Siri und der Sprache liegen.

Der HomePod mini kommt mit folgenden Funktionen:

Raumfüllender 360° Sound

HomeKit Hub

Siri

Räumliche Erkennung des Nutzers über das iPhone

Kompatibel ist der HomePod Mini mit dem iPhone SE, iPhone 6s oder neuer sowie dem iPod touch 7. Generation mit der jeweils neuesten iOS Version. Ebenso mit einem iPad Pro, iPad (5. Generation oder neuer), iPad Air 2 oder neuer, iPad mini 4 oder neuer mit der neuesten iPadOS Version.

Wie gesagt: Allen Interessenten empfehlen wir eine Vorbestellung über den Apple Online Store (Affiliate-Link) oder die App, da man dort am schnellsten zum Zug kommt. Eine Abholung in einem Apple Store scheint aktuell noch nicht möglich zu sein, schreibt Apple beim Bestellprozess.

