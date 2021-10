Home Hardware HomePod erhält per Update Lossless Audio und 3D-Audio

Apple hat heute Abend auch ein Update für den HomePod veröffentlicht. Dieser erhält nun die Unterstützung für Apple Music Lossless und 3D-Audio. Das Update wird in den nächsten Tagen automatisch installiert.

Apple hat neben der Veröffentlichung von macOS Monterey und iOS 15.1 und iPadOS 15.1 sowie watchOS 8.1 mit neuen Funktionen auch ein Update für den HomePod veröffentlicht. Die HomePod-Software 15.1 wird ab sofort für Besitzer des HomePod und des HomePod Mini verteilt.

Dieses Update bringt die Unterstützung für Apple Music Lossless auf den HomePod, dieses Feature war von Apple immer wieder in die Beta der HomePod-Software eingebracht werden, um sie im Anschluss wieder zu streichen. In Zukunft können Nutzer die verlustfreie Wiedergabe von Songs auf Apple Music in der Home-App im Bereich Medien unter Apple Music ein- und ausschalten. Auch wird 3D-Audio für den HomePod mit dem jüngsten Update verfügbar.

Der HomePod erhält seine Updates automatisch

Apple verteilt die Updates für den HomePod im Rahmen einer automatischen Aktualisierung. Die Lautsprecher mit Siri werden das Update auf die HomePod-Software 15.1 im Laufe der nächsten Tage selbstständig laden und installieren. Wer möchte, kann die Aktualisierung in der Home-App auch manuell in Gang bringen.

