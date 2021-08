Home Betriebssystem HomePod erhält mit jüngster Beta Apple Music Lossless und 3D-Audio zurück

Apple bringt Apple Music Lossless und 3D-Audio in der jüngsten Beta der HomePod-Software wieder zurück. Die Unterstützung wird im Herbst offiziell erwartet und ist seit dem Start der Beta mal vorhanden, mal nicht.

Apple hat mit der jüngsten Beta 5 der HomePod-Software 15 die Unterstützung für Apple Music Lossless und 3D-Audio wieder zurückgebracht. Zuvor war dieses Feature wieder aus der Testversion der Software für den HomePod entfernt worden, Apfelpage.de berichtete. Nun wurde sie erneut ergänzt, allerdings können noch nicht alle Nutzer der Beta die Unterstützung für die neuen Wiedergabe-Modi am HomePod nutzen.

Start von Apple Music Lossless und 3D-Audio kommt offiziell im Herbst

Apple wird die Unterstützung für Apple Music Lossless und 3D-Audio am HomePod offiziell im Herbst für alle Nutzer von Apple Music einführen. Sie wird sowohl am originalen HomePod, als auch am HomePod Mini verfügbar sein, auch wenn man sie dort kaum wird zu würdigen wissen. Darüber hinaus können Nutzer eines HomePod Mini ein Stereo-Paar für die Verwendung an einem apple TV 4K konfigurieren.

Wer die neuen Wiedergabe-Modi heute schon im Rahmen der Beta nutzen kann, kann sie in der Home-App im Bereich Medien unter Apple Music aktivieren. Allerdings wird die Beta für den HomePod nicht allen registrierten Entwicklern, sondern nur wenigen eingeladenen Teilnehmern des Beta-Programms zur Verfügung gestellt.

