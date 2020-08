Onvis C3: HomeKit-fähige Indoor-Kamera ab sofort erhältlich

“Und täglich grüßt das HomeKit-Murmeltier”. Dieses Mal: Onvis mit einer neuen HomeKit-fähigen Indoor-Kamera. Sie ist ab sofort erhältlich und wir finden sie ziemlich spannend. Alle Details nach dem Absatz.

Onvis bringt seine Indoor-Kamera auf den Markt

Erst vor wenigen Wochen startete Onvis, bisher bekannt für seine Alarmanlage und seine Türkontakte, den Verkauf seiner HomeKit-fähigen Steckdose, wir berichteten. Und schon damals zeigte die App als auch die Webseite des Herstellers die erwähnte Kamera als demnächst verfügbar an. Nun ist es soweit und die Onvis C3 kann offiziell via Amazon bestellt werden.

Passable Ausstattung

Die Onvis C3 des gleichnamigen Herstellers ist übrigens der erste Versuch, eine Indoor-fähige Überwachungskamera auf den Markt zu bringen. Damit dies möglichst erfolgreich ist, bietet die Kamera eine durchaus üppige Ausstattungsliste an.

Allen voran ist die Einbindung via WLAN sowohl im 2,4 GHz- als auch im 5 GHz Frequenzband zu nennen, was so bisher ein Novum sein dürfte. Als Homekit-zertifizierte Kamera lässt sie sich natürlich in HomeKit einbinden, auch HomeKit Secure Video wird unterstützt. Dazu kommen 2-Wege-Audio, eine Infrarot-gestützte Nachtsichtfunktion sowie die Möglichkeit, Aufnahmen lokal auf einer MicroSD-Karte zu sichern.

Selbstverständlich kann die Kamera auch ohne HomeKit betrieben werden, dann wird allerdings die App des Herstellers benötigt, deren Bewertungen im App Store leider durchwachsen sind. Behaltet aber bitte im Hinterkopf, dass die App auch für eventuelle Fimrwareupdates benötigt wird. Ihr werdet also um einen Download der App leider nicht herumkommen.

Preise und Verfügbarkeit

Der Hersteller veranschlagt für die Onvis eine UVP von 89,99€ womit sich die Kamera im soliden Mittelfeld einordnet und mit Blick auf die gebotenen Funktion in Ordnung geht. Die Kamera ist bei Amazon direkt auf Lager und bei einer Bestellung täglich bis 14:00 Uhr verspricht der Versandhändler eine Lieferung am morgigen Tag.

