Hinweise: Apple Card könnte bald nach Europa kommen

Die Apple Card wird bis jetzt nur in den USA angeboten, wo sie seit ihrer Einführung recht populär geworden ist. Um die Einführung in weiteren Märkten wurde es zuletzt still, doch jetzt haben sich hierzu neue, interessante Hinweise ergeben.

Die Apple Card, Apples Mastercard-Kreditkarte, die das Unternehmen von seinem Partner Goldman Sachs herausgeben lässt, ist bislang nur in einem einzigen Markt erhältlich: Den USA. Dass sich das einmal ändern könnte, wurde vor geraumer Zeit immer wieder vermutet und von vielen Nutzern außerhalb der USA auch gehofft, doch seit Monaten hat man hierzu nichts mehr gehört.

Nun gibt es gleich zwei Hinweise auf den Start der Apple Card in neuen Märkten. Einerseits hat ein anonymer Informant der Seite MacRumors einen entsprechenden Hinweis gegeben: Die Quelle, die behauptet, im Umfeld einer australischen Bank zu arbeiten, gab an, Apple würde den Start der Apple Card noch vor Ende des Jahres in weiteren Märkten vorbereiten. Diesen werde Apple mit iOS 14.1, iOS 14.2, womöglich aber auch erst ab iOS 14.3 vollziehen.

Während die australische Quelle sich nicht konkret festlegen wollte, man hier aber zunächst an eine Einführung in Australien denken würde – die auch plausibel mit Blick auf Apples Marktauftritte wäre – verspricht ein weiterer Hinweis auch Hoffnung für Europäer.

Kommt die Apple Card in die EU?

Denn MacRumors hat in der aktuellen achten Beta von iOS 14 Hinweise gefunden, wonach die Apple Card konform zu den General Data Protection Regulation genannten Bestimmungen sein soll. Diese regeln im EU-Recht den Umgang mit persönlichen Daten von Bürgern. Zwar ist damit nicht gesagt, dass ein Start in einem EU-Land unmittelbar bevorsteht, die Möglichkeit erhält aber wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit. Zudem hatte Applechef Tim Cook sich in der Vergangenheit auch bereits dahingehend geäußert, dass der deutsche Markt für die Apple Card ein interessantes Umfeld wäre, Apfelpage.de berichtete.

Ob wir allerdings bereits Dienstag entsprechende Neuigkeiten hören werden, steht dahin.

