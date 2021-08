Home Kolumnen Hab ich nie gesagt: WhatsApp bringt fragwürdige Amnesie-Funktion

Hab ich nie gesagt: WhatsApp bringt fragwürdige Amnesie-Funktion

WhatsApp erweitert die Möglichkeit, verschickte Nachrichten zu löschen, offenbar deutlich: In Zukunft haben Nutzer nun 90 Tage lang Zeit, ihre getätigten Aussagen zurückzunehmen. WhatsApp möchte seine neue Funktion als Engagement für besseren Datenschutz verstanden wissen. Man darf sich aber fragen: Geht dies in die richtige Richtung?

Bei WhatsApp können Nutzer verschickte Nachrichten auch beim Empfänger löschen. Hierfür hatten sie zuvor etwas über eine Stunde Zeit, inzwischen bleibt ein Tag, um die Nachricht zurückzurufen, auch wenn sie schon vom Empfänger gelesen wurde. Dieser Zeitraum soll allerdings noch einmal deutlich ausgebaut werden, eine entsprechende Funktionserweiterung wurde nun in der Beta von WhatsApp für Android implementiert.

Nutzer sollen somit bis zu 90 Tage lang bereits verschickte Nachrichten von den Geräten der Empfänger löschen können. WhatsApp stärke so den Datenschutz der Nutzer noch weiter, erklärte das Unternehmen.

Zu seinen Aussagen stehen oder nicht?

Die Funktion, gesendete Nachrichten zu löschen, bieten andere Messenger schon deutlich länger. Manche Dienste setzen hier Limits von einigen Stunden oder Tagen, andere bieten dies ohne zeitliche Begrenzung.

Man darf sich insbesondere in letzterem Fall fragen, ob das im Sinne der Kommunikationskultur sein kann. Versehentlich verschickte Nachrichten oder Medien zurückrufen zu können, ist grundsätzlich sinnvoll, vor allem, wenn vertrauliche oder sensible Inhalte im Spiel sind. Sollte man aber als Teilnehmer einer Unterhaltung für längere Zeiträume die Möglichkeit haben, nachträglich seine eigenen Aussagen beliebig zu revidieren?

Der WhatsApp-Chef vergleicht dies mit direkten Gesprächen, in denen Teilnehmer ihre Position auch laufend weiterentwickeln und spricht damit eine Gesprächskultur an, die nicht jedem gefallen will.

Sollten wir nicht grundsätzlich in der Lage sein, noch zu einer heute getätigten Aussage auch in einem oder zwei oder drei Monaten zu stehen, auch wenn sich unsere Meinung oder die Wahrnehmung einer Entwicklung weiterentwickelt hat?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!