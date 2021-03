Home Apple Grüner Strom: Apples Investitionen sorgen für 1,2 Gigawatt erneuerbare Energie weltweit

Nachhaltigkeit steht schon lange auf Apples Agenda weit oben. Entsprechend versäumt man in Cupertino auch nicht, von Zeit zu Zeit die Fortschritte seines Engagements in diesem Bereich zu unterstreichen. Mit seiner letzten Runde neue Investitionen in grüne Energie hat Apple dazu beigetragen, rund 1,2 Gigawatt sauberen Stroms zu erzeugen, teilte der Konzern heute mit.

In Zeiten des Klimawandels sind die meisten großen Konzerne bemüht, die eigenen Aktivitäten zur Verkleinerung ihres ökologischen Fußabdrucks öffentlich sichtbar zu machen. Diese sind dabei von ganz unterschiedlicher Effektivität und Ambition geprägt. Apple zählt wohl zu den engagiertesten Konzernen im Kampf gegen den Klimawandel, was man auch immer wieder herausstreicht.

Der Konzern hatte im Rahmen eines Anleihenprogramms mit dem Volumen von 4,7 Milliarden Dollar verschiedene Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien rund um die Welt gefördert.

Der Fokus liegt hier zwar auf den USA, es werden aber auch an anderen Standorten wie etwa Dänemark Projekte unterstützt.

Grüne Energie ist ein gutes Geschäft

Die im letzten Jahr von Apple abgeschlossenen Projekte werden weltweit 1,2 Gigawatt grüne Energie erzeugen. Apple schreibt hierzu in einer aktuellen Pressemitteilung:

Im Jahr 2020 hat Apple 17 Green Bond-Projekte finanziert, die durchschnittlich 921.000 Tonnen CO2e pro Jahr vermeiden. Das entspricht den jährlichen Kohlendioxid-Emissionen von fast 200.000 Autos.

Letztlich sei grüne Energie auch ein gutes Geschäft, so Lisa Jackson, bei Apple für das Thema Nachhaltigkeit mit Blick auf den Umstand, dass grüne Projekte zuletzt vielerorts auch bei Investoren stark gefragt sind.

„Wir alle haben die Verantwortung, alles in unserer Macht stehende zu tun, um die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen. Unsere Investition von 4,7 Milliarden US-Dollar aus den Erlösen unserer Green Bond-Anleihen spielen eine wichtige Rolle bei unseren Bemühungen. Letztlich ist saubere Energie auch ein gutes Geschäft“, so die Managerin weiter.

