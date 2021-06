Home Apps Grüner Pass: So könnt ihr ihn im Apple Wallet speichern

Der Grüne Pass etabliert sich derzeit nach und nach für Corona-Geimpfte, Getestete oder Genesene. Während es in Deutschland einige Apps zur Aufbewahrung des Impfnachweises gibt, bekommt man in Österreich nur ein PDF, was ziemlich unpraktisch ist. Mit einer Webapp kann man diesen nun ins Apple Wallet übertragen.

Und zwar gibt es dafür seit Kurzem die Webapp Coronapass, die vom Österreicher Fabian Pimminger betrieben wird. In nur wenigen Schritten ist es damit möglich, einen Grünen Pass in PDF-Form in einen Eintrag für das Apple Wallet zu verwandeln. Das klappt derzeit nur mit den in Österreich ausgegebenen Dokumenten. Ob das in Zukunft auch einmal in Deutschland funktionieren wird, ist nicht bekannt.

Grüner Pass im Apple Wallet: So gehts

Zuerst benötigt ihr einmal ein 3-G-Zertifikat, welches ihr über die Webseite des Gesundheitsministeriums bekommt. Dort müsst ihr euch mit der Bürgerkarte oder der Handysignatur anmelden. Danach erscheint im oberen Bereich der Seite ein Link mit dem Wortlaut „Grüner Pass“. Dahinter befinden sich alle relevanten 3-G-Dokumente. Wir empfehlen, dass ihr über einen Mac, einen PC oder ein iPad auf die Seite geht, da sie am iPhone über Safari nicht sonderlich gut funktioniert.

Die Datei kann gleich darauf auf der Coronapass-Seite hochgeladen werden. Um den Vorgang abschließen zu können, müssen noch die Datenschutz-Bestimmungen bestätigt werden. Zum Schluss wird man noch aufgefordert, die Daten zu überprüfen. Wenn alles geklappt hat, erscheint ein Popup, über welches man das Zertifikat in der Wallet-App hinterlegen kann. Dieses synchronisiert sich dann auch mit der Apple Watch, wodurch der QR-Code noch schneller erreichbar ist.

Alternativen in Deutschland

Wie eingangs schon erwähnt, funktioniert die Coronapass-Webapp nur in Österreich. Für Deutschland sind zwei Apps im Umlauf, die zumindest die Speicherung eines Impfzertifikats ermöglichen. Das sind die Apps CovPass und die Corona-Warn-App.

Wieso es allerdings nicht empfohlen wird, den eigenen Impfpass in der Wallet zu speichern, haben wir in einer weiteren Meldung

zusammengefasst.

