Große Herausforderung für Fertiger: Apples Lieferkette soll bis 2030 klimaneutral werden

Das sind dicke Bretter zu bohren: apples Lieferkette soll bis 2030 klimaneutral werden. Apples eigene Standorte laufen schon heute alle mit grüner Energie, aber das nun ausgegebene Ziel ist deutlich ambitionierter.

Apple möchte ein Zeichen in Sachen Klimaschutz setzen. Das Unternehmen strebt an, bis zum Jahr 2030 seine gesamte Lieferkette und alle Produkte vollständig klimaneutral zu machen, das erklärte Apple in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung.

Apple sei bereits heute klimaneutral, was den laufenden Betrieb seiner Standorte betrifft, betonte Apple in der Erklärung und spielt damit auf den Umstand an, dass alle Apple-Liegenschaften wie Rechenzentren und sonstige Standorte mit grüner Energie versorgt werden. Allerdings übt Apple auch schon seit geraumer Zeit Druck auf verschiedene große Zulieferer aus, es ebenso zu handhaben.

„“Unternehmen haben die große Chance, beim Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft mitzuhelfen, die aus unserer gemeinsamen Sorge um unseren Planeten entsteht“, so Tim Cook in der Mitteilung.

Klimaneutrale Lieferkette wird zur Herausforderung für Zulieferer

Bis 2030 sollen die CO2-Emmissionen in Apples Lieferkette um 75% reduziert werden, für die verbleibenden 25% möchte man sich innovative Lösungen zu deren Beseitigung ausdenken. Um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen, hat Apple eine Roadmap erarbeitet. Dazu zählt etwa ein möglichst kohlenstoffarmes Produktdesign und eine weitere Steigerung der Wiederverwertung von Materialien. Auch soll die Energieeffizienz in der Fertigung und bei Apples Standorten weiter gesteigert werden. Die Nutzung erneuerbarer Energie in der gesamten Lieferkette genießt in Zukunft eine noch höhere Priorität.

In einem sogenannten Impact Accelerator sollen Unternehmen, die zu innovativen Lösungen, die dem Klimaschutz dienen beitragen, gefördert werden. Während Apple in seiner Mitteilung von einer großen Chance für die Zulieferer und vielen neuen Jobs, die durch die vorgeschlagenen Änderungen geschaffen werden können spricht, dürfte es für viele Zulieferer eine extreme Herausforderung werden, den Vorgaben zu entsprechen. Die Technikfertigung ist von Natur aus ein energieaufwendiger Prozess, der zudem überwiegend in Regionen abläuft, die nicht für besondere Innovation bei Energiesparsamkeit und Nachhaltigkeit bekannt sind. Es ist vor diesem Hintergrund gut möglich, dass Zulieferer aussteigen oder ihre Kosten deutlich erhöhen müssen, was im weiteren realistisch zu Preissteigerungen auch für den Endkunden führen kann.

