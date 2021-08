Home Apps GEWINNSPIEL: ProCamera-Lizenzen & Wandbild-Gutscheine für 700 Euro

Kennt ihr ProCamera, die moderne Kameraapp fürs iPhone? Wir haben die App und deren angehängten Fotodruck-Store letzte Woche vorgestellt. Und heute könnt ihr Lizenzen der Vollversion sowie Gutscheine für Fotodrucke im Wert von 700 Euro gewinnen. Teilnehmen ist ganz einfach!

Unsere Partner: ProCamera und Picmentum

Die ProCamera-App fürs iPhone hilft euch dabei, noch bessere Fotos zu machen, egal welches iPhone ihr habt. Viele manuelle Einstellungen und Profi-Funktionen wie die Perspektivenkorrektur oder „Anti-Shake“ machen die App zu einem tollen Begleiter für den Alltag. Und Picmentum ist der angehängte Store für Fotodrucke, in dem ihr binnen weniger Minuten am iPhone eure Fotos als Druck bestellen könnt. Die Vorschau per AR und Bezahlen mit Apple Pay machen das Ganze zum echten Erlebnis für Apple Kunden. Mehr zu ProCamera und Picmentum lest ihr in unserem Bericht!

Gewinnspiel: Fotowettbewerb – euer bestes Smartphonefoto!

Wir verlosen zusammen mit ProCamera mehr als 20 Gewinne. Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr schickt uns euer beeindruckendstes Smartphonefoto (iPhone oder ProCamera als App sind kein Muss). Das können ältere Fotos vom iPhone 4s genauso wie eine neue Aufnahme von heute mit dem 12 Pro Max sein. Sogar Android-Handys sind erlaubt. Unser Motto: Kreativität und Motiv schlägt Auflösung und Gerät!

Teilnehmen könnt ihr unter:

Euer Lieblingssmartphonefoto einsenden unter:

Mail : apfelplauschgewinnspiel@gmail.com

: apfelplauschgewinnspiel@gmail.com Twitter, Facebook, Instagram mit #apfelpageprocamera

mit #apfelpageprocamera Kommentar, wieso ihr ProCamera wollt (Foto bei Gewinn nachreichen)

Die Gewinner werden in 7 Tagen per Zufall gezogen und von uns informiert. Die Gewinnerfotos werden auf Wunsch auch von uns gepostet. Und das könnt ihr im Detail gewinnen:

1x 250 € Picmentum Gutschein

Gutschein 20x ProCamera iOS-App-Lizenzen

iOS-App-Lizenzen 5x 50 € Picmentum Gutschein

Gutschein 5x 2 Quixit Miniprints mit Wert von 20 €

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und eure kreativen Einsendungen.

Vielen Dank fürs Lesen von Apfelpage und Danke an ProCamera sowie Picmentum.

