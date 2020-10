Gestrichen: AirPower schon wieder tot?

AirPower scheint schon wieder in Schwierigkeiten geraten zu sein. Diesmal stirbt das Projekt vielleicht endgültig. Der selbe Leaker, der die Gerüchte um das Erscheinen der Ladematte vor Monaten aufgebracht hatte, spricht jetzt von seiner möglichen Einstellung.

AirPower ist vielleicht endgültig vom Tisch: Erneut ist es der bekannte Leaker Jon Prosser, der neue Gerüchte um Apples drahtlose Ladematte auslöst.

All AirPower prototyping / testing has been removed from the schedule for 2021.

Sources doubt that it’ll ever be picked back up again.

Seems like once again, AirPower is dead.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 26, 2020