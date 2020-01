Genial oder gestört? Wenn ein TV-Spot Kunden per Alexa zum Kaufen einlädt

Wenn Alexa durch den Fernseher oder einen Podcast aktiviert wurde, war das in der Vergangenheit in der Regel ein Versehen, in Zukunft aber könnte das anders sein: Amazon experimentiert jetzt mit der Möglichkeit, Alexa gezielt durch TV-Werbespots zu aktivieren, damit der Kunde das beworbene Produkt direkt per Sprachbefehl kaufen kann. – ein genialer Move oder eine miese Idee?

Es war im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis jemand versuchen würde, die immer allgegenwärtigeren Sprachassistenten gezielt massenhaft aus der Ferne anzusprechen. Nun hat Amazon selbst damit begonnen, mit einer neuen Nutzung von Alexa zu experimentieren, vorerst nur in den USA, wie aus Medienberichten hervorgeht.

Dabei wird eine Werbekampagne gezielt auf einen Alexa-Skill hin konzessioniert. Amazon nennt das Branded Utterances.

Dabei öffnet der Werbekunde durch einen Sprachbefehl, der in den Spot eingebettet ist, einen entsprechenden Alexa-Skill, der natürlich ebenfalls im Vorfeld schon entwickelt und im Skill Store bereitgestellt werden musste. Im Anschluss kann der Kunde dann bequem ein beworbenes Produkt, bei ersten Testläufen etwa Merchandising-Artikel zu einem Film, bei Alexa bestellen.

Aktion lohnt sich aktuell nur für Großkunden

Immerhin, in nächster Zukunft muss noch kein Kunde befürchten, dass seine Alexa am laufenden Band von Werbung aus dem Fernsehen aktiviert wird. Die Kampagnen, die zu Beginn natürlich unter anderem über Amazons Fire TV-Plattform ausgespielt werden, bietet Amazon zunächst nur Großkunden an. Ab einem Volumen von 750.000 Dollar aufwärts übernimmt Amazon auch die Entwicklung des Alexa-Skills. Den Kunden verspricht das Unternehmen eine gesteigerte Markenwahrnehmung ihrer Käufergruppen.

Was haltet ihr von der Idee, Produkte aus der Werbung direkt per Alexa zu bestellen: Ganz heiß oder genial daneben?

