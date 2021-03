Home iPhone „Fumble“: Apple wirbt nochmals für iPhone 12 mit Ceramic Shield

„Fumble“: Apple wirbt nochmals für iPhone 12 mit Ceramic Shield

Das iPhone 12 ist unkaputtbar, denn es hat einen Ceramic Shield: Das ist die Aussage, die Apple aktuell wieder verstärkt seinen Kunden und potenziellen Käufern in Erinnerung rufen möchte. Zu diesem Zweck hat man nun ein weiteres Video in seinem YouTube-Kanal gepostet. Dennoch: Ohne eine Schutzhülle sollte man ein iPhone einfach nicht auf den Boden fallen lassen.

Apple rührt weiter die Werbetrommel für die Unverwüstlichkeit des iPhone 12: Das neueste Modell in Apples Lineup besitzt nämlich einen Ceramic Shield und das ist der Grund dafür, dass es viermal seltener zu Brüchen kommt, als bei den Vorgängermodellen – sagt Apple.

Um zu verdeutlichen, wie robust das iPhone 12 ist, hat man nun ein weiteres Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Es zeigt, dass das iPhone 12 auch Stürze weitgehend unbeschadet übersteht.

Der neue Clip mit dem Titel „Fumble“ ist bereits das zweite Video in kurzer Zeit, mit dem Apple auf die Vorzüge des iPhone 12 aufmerksam machen möchte. Erst kürzlich hatte man schon einen Clip gepostet, der zeigt, wie gut das iPhone 12 sich in Kontakt mit Wasser und Mehl schlägt, Apfelpage.de berichtete.

Jedes Smartphone gehört in eine Hülle

Allerdings sei an dieser Stelle dennoch angemerkt: Obgleich alle Smartphonehersteller seit Jahren keine Gelegenheit ungenutzt lassen, darauf aufmerksam zu machen, wie unempfindlich gegen Stürze, Wasser oder andere Widrigkeiten ihre Geräte sind, diese sind indes nach wie vor anfällig für eine Vielzahl an Beschädigungen. Wer sein Smartphone über längere Zeit vor oberflächlichen oder tiefergehenden Schäden schützen möchte, tut gut daran, es in eine entsprechende Schutzhülle zu stecken und das Display mit einer Displayschutzfolie zu schützen. Das hilft auch dabei, den Wiederverkaufswert für eine Nachnutzung hoch zu halten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!