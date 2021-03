Home Apple Für neue M1-Macs: OWC stellt Thunderbolt-4-Kabel vor

Die neuen M1-Macs kommen bekanntlich mit schnelleren Thunderbolt-4-Anschlüssen. Zwar können auch alte Kabel dort angeschlossen werden, allerdings bekommt man so nicht die volle Geschwindigkeit. Eine neuwertigere Alternative kommt ab sofort von OWC, die auch noch mit älteren Standards harmoniert.

Das neue Kabel mit Thunderbolt 4 ist 0,8 Meter lang und kommt auf beiden Seiten mit einem USB-C-Stecker. Das heißt, man braucht bei der Verwendung mit einem modernen Laptop oder PC keinen Adapter mehr, um es nutzen zu können. Durch den universellen Stecker-Typ ist man bei der Verwendung des OWC-Kabels zudem sehr flexibel. Es ist mit allen Macs, PCs, Tablets, Smartphones, Kameras und Docks, die einen gewöhnlichen USB-C-Port haben, kompatibel.

Es wird dabei nicht nur der Thunderbolt-4-Standard, sondern auch Thunderbolt 3, USB 4, USB 3.2 und weitere unterstützt. Das bedeutet, dass man nicht nur die volle Funktionsfähigkeit mit den neuesten Apple-Computern bekommt, sondern auch Geräte mit einem älteren Anschluss problemlos damit verwenden kann. Dann muss man nur beachten, dass die Datenübertragung möglicherweise nicht so schnell ist.

Hohe Geschwindigkeiten

Das Thunderbolt-4-Kabel von OWC kann bis zu 40 Gigabit pro Sekunde an Daten hin und her schicken. Damit werden so einige Anwendungszwecke ermöglicht. So ist es beispielsweise möglich, einen 8K-Monitor flüssig zu betreiben, sofern das auch die Leistung des Endgerätes erlaubt. Aber auch Festplatten, Docks, eGPU und weitere ähnliche Dinge können dadurch ohne Probleme angeschlossen und verwendet werden. Zum Aufladen eignet sich das Kabel auch, eine Leistung bis 100 Watt ist hierbei drin.

Das Kabel ist für 27,99 US-Dollar bei MacSales erhältlich.

